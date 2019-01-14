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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de amatör maçlarda heyecan 1.

Balıkesir'de amatör maçlarda heyecan 1. Amatör Küme maçları ile sürdü. Süper Amatör Lig'de devre arası olduğu için takımlar bu arayı hazırlık maçları ile değerlendirdi.


Balıkesir'de 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Mahmudiye: 0 - Uğur Grup Çayırhisar: 5


Nergizspor: 1 - Tatlıpınarspor: 0


Şabanlarspor: 1 - Yakupköyspor: 0


Savaştepe Belediyespor: 1 Kepsut Belediyespor:0


Etiborspor: 4 - Yenikavak: 0



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Hotaşlar Birlikspor: 3 - Ayşebacı Fatihspor: 0


İvrindi Belediyespor: 3 - Karesibeyi Vicdaniyespor: 4


Susurlukspor: 1 - Ceylanspor: 0

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