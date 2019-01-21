Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Balıkesir Süper Amatör Lig

Yeni Sanayispor 1-0 Dursunbey Belediyespor

Küçükköy Belediyespor 2-3 Havran Fatih Belediyespor

Gönen Belediyespor 2-0 Gönen Reşadiyespor

Ayvalık Sakaryaspor 1-0 Barbarossefaspor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Erdekspor

Bandırma Eti 2-1 Balya Belediyespor

Sındırgı Belediyespor 1-2 Bigadiç Belediyespor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu

Yakupköyspor 0-10 Uğur Grup Çayırhisar

Şabanlarspor 1-5 Nergizspor

Yenikavaspor 0-8 Mahmudiyespor

Tatlıpınarspor 2-7 Savaştepe Belediyespor

Kepsut Belediyespor 2-3 Etiborspor

Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu

Karesibeyi Vicdaniyespor 1-2 Hotaşlar Birlikspor

Ayşebacı Fatihspor 1-1 Ergamaspor

Gaziosmanpaşaspor 2-1 İvrindi Belediyespor

Halalcaspor 0-5 Susurlukspor