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Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.

Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.


Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:


Balıkesir Süper Amatör Lig


Yeni Sanayispor 1-0 Dursunbey Belediyespor


Küçükköy Belediyespor 2-3 Havran Fatih Belediyespor


Gönen Belediyespor 2-0 Gönen Reşadiyespor


Ayvalık Sakaryaspor 1-0 Barbarossefaspor


Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Erdekspor


Bandırma Eti 2-1 Balya Belediyespor


Sındırgı Belediyespor 1-2 Bigadiç Belediyespor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu


Yakupköyspor 0-10 Uğur Grup Çayırhisar


Şabanlarspor 1-5 Nergizspor


Yenikavaspor 0-8 Mahmudiyespor


Tatlıpınarspor 2-7 Savaştepe Belediyespor


Kepsut Belediyespor 2-3 Etiborspor



Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu


Karesibeyi Vicdaniyespor 1-2 Hotaşlar Birlikspor


Ayşebacı Fatihspor 1-1 Ergamaspor


Gaziosmanpaşaspor 2-1 İvrindi Belediyespor


Halalcaspor 0-5 Susurlukspor

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