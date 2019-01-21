Balıkesir'de amatör maçlarda haftanın sonuçları

Balıkesir’de Süper Amatör Lig ve 1.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme maçları bu hafta da tüm heyecanı ile sürdü.
Balıkesir'de Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Küme merkez gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Balıkesir Süper Amatör Lig
Yeni Sanayispor 1-0 Dursunbey Belediyespor
Küçükköy Belediyespor 2-3 Havran Fatih Belediyespor
Gönen Belediyespor 2-0 Gönen Reşadiyespor
Ayvalık Sakaryaspor 1-0 Barbarossefaspor
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 1-0 Erdekspor
Bandırma Eti 2-1 Balya Belediyespor
Sındırgı Belediyespor 1-2 Bigadiç Belediyespor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez A Grubu
Yakupköyspor 0-10 Uğur Grup Çayırhisar
Şabanlarspor 1-5 Nergizspor
Yenikavaspor 0-8 Mahmudiyespor
Tatlıpınarspor 2-7 Savaştepe Belediyespor
Kepsut Belediyespor 2-3 Etiborspor
Balıkesir 1. Amatör Lig Merkez B Grubu
Karesibeyi Vicdaniyespor 1-2 Hotaşlar Birlikspor
Ayşebacı Fatihspor 1-1 Ergamaspor
Gaziosmanpaşaspor 2-1 İvrindi Belediyespor
Halalcaspor 0-5 Susurlukspor