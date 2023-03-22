Balıkesir'de apartmanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer yandan da dumandan etkilenme riski olan dairelerdeki çocukları tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 43. Sokak'ta Ertaş Apartmanı ortak kullanım alanındaki merdiven kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 araç bölgeye sevk edildi. Apartman boşluğunda oluşan duman nedeniyle bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da üst katlarda dumandan etkilenme riski olan dairelerdeki çocukları tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.