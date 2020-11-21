Balıkesir'de araç evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde daralan yolda gelen tıra yol vermek isteyen otomobil evin bahçesine uçtu, 3 yaralı hastaneye sevk edildi.

Olay Kepsut ilçesine bağlı Keçidere mahallesinde meydana geldi. Mahalle içinde daralan karayolunda gelen tıra yol vermek isteyen Yusuf K. idaresindeki 10 ACE 577 plakalı otomobil geri geri çıkarken evin bahçesine uçtu. Mahalle halkının 112 Acil Çağrı merkezini araması üzerine Kepsut İtfaiyesine ait ekip, 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri ve 112 ekipleri araç içersinde bulunan Yusuf. K, Fazilet ve Esma Nur K.'yı ysaralı olarak hastaneye sevk ettiler. Kaza ile ilgili olarak jandarmanın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.