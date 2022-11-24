İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de araç sayısı 537 bin oldu

Balıkesir’de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 537 bin 159 oldu.

Balıkesir'de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 537 bin 159 oldu. Türkiye'de Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.


Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 537 bin 159 oldu. Türkiye'de Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'i otomobil, yüzde 30,7'si motosiklet, yüzde 16'sı kamyonet, yüzde 6,7'si traktör, yüzde 2,9'u kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,4'ü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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