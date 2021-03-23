Balıkesir'de araç ve yolculara HES kodu ve güvenlik uygulaması

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 415 araç ve 928 sürücü ve yolcuya HES kodu ve trafik denetlemesi yaptı. 513 kişiye yapılan HES kodu uygulamasında hiç bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; İstasyon Kavşağı, Stadyum Caddesi - DSİ önü Eski Vali Konak Işıklar - Mehmetçik Caddesi, Teknik Lise Caddesi, Gaffar Okan Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önü, İzmir yolu Arıyağ önü, Terminal çıkış, İzmir yolu Akkaş oto önü, Bakım okulu önü , KYK önü, Sanayi 2 kapı Kavşak, Orman Bölge önü Bursa Yolu Uygulama Noktasında ;

196 Adet toplu taşıma aracı (minibüs/şehiriçi toplu taşıma otobüsü/dolmuş taksi), 41 Adet Ticari Taksi, 68 Adet Servis Aracı, 110 Adet Şehirler Arası Otobüs (HES KOD) olmak üzere toplam 415 araç ile araç sürücüsü, 513 yolcu olmak üzere Toplam 928 şahis denetlendi. 2 araca KTK 34 muayene süresini geçirmek, 2 araca Ek2/5 taşıma kanuna muhalefetten, 1 araca 47/1c işaret ve levhalara uymamaktan, bir araca da 78/1b kask takmamaktan toplam 3 bin 594 TL. cezai işlem uygulanırken, başkaca bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yolcu ve sürücülere bilgilendirme yapıldı. HES kod kontrolünde bir olumsuzluğa rastlanmadı.