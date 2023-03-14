Balıkesir'de araç yangınları korkuttu

Balıkesir'de sabah saatlerinde iki ayrı yerde meydana gelen araç yangınları korku dolu anlar yaşattı. İstanbul-İzmir Otoyolu Savaştepe mevkiinde kamyon, Balıkesir-Edremit Devlet Karayolu Havran mevkiinde de yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe mevkiinde yük taşıyan kamyon sebebi bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında kamyondaki yüklerin tamamı yanarken, can kaybı olmadı. Balıkesir'deki ikinci araç yangını da Balıkesir-Edremit Karayolu'nda meydana geldi. Havran yakınlarında aniden tutuşan araç, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.