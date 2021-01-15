Balıkesir'de Aralık ayında 2 bin konut satıldı

Balıkesir'de TÜİK verilerine göre Aralık ayında 2 bin 27 konut satışı gerçekleşti. Çanakkale'de 694 konut satılırken, Balıkesir ve Çanakkale'de konut satışlarında azalma tespit edildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de Aralık ayında 2 bin 27 konut satıldı. TÜİK' den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre azalma ile 2 bin 27 konut satılırken, Çanakkale'de azalış göstererek 694 konut satışı gerçekleştiği açıklandı"

TÜİK' den yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,9 oranında azalış ile 2 bin 27 konut satılırken, Çanakkale'de yüzde 54,4 azalış ile 694 konut satışı gerçekleşmiştir. Balıkesir' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 69,7 ile bin 412 konut olurken, ilk satışların payı ise yüzde 30,3 ile 615 konut olmuştur. Çanakkale' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 65 ile 451 konut olup ilk satışların payı ise yüzde 35 ile 243 konut olmuştur" açıklaması yapıldı.