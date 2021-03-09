Balıkesir'de aranan 100 şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipler son 1 haftada yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 100 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 26'sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince İlimizde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Kepsut, Manyas ve Sındırgı İlçelerinde 01.03.2021-07.03.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 100 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 26 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 20 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 172 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 33 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi.