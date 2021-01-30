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Balıkesir'de aranan 13 şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, aranan 13 şahsı yakalarken 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 9 fişek ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında, aranan 13 şahsı yakalarken 6 ateşli silah ve bu silahlara ait 9 fişek ele geçirildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gönen ilçelerinde 29.01.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 13 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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