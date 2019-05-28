Balıkesir'de aranan 17 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı birimlerince Balıkesir genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Balıkesir ili genelinde yapılan planlı operasyonlar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşitli suçlardan aranan toplam 74 şahsa yönelik yapılan operasyonda: Emniyet personelinin 27 ekip, 69 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 95 kişi sorgulanmış, 12 Aranan kişi yakalandı. Jandarma personelinin 8 ekip 30 personelin katılımıyla yaptığı uygulamada 76 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.