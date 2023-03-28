Balıkesir'de aranan 172 şahsa gözaltı

Balıkesir'de Asayiş Şube polisleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 172 şahsı gözaltı alırken, adli makamlara sevk edilen 96 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son 1 haftada Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 172 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 96 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız tabanca ve 178 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş, 6 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.