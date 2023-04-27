Balıkesir'de aranan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışma neticesinde Manyas ilçesinde, “kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 36 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A., Gömeç ilçesinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. 2 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.