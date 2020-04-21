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Balıkesir'de aranan 21 kişi yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 5 bin 876 kişi sorguladı 8'i Bandırma'da, 2'si Bigadiç'te, 10'u Edremit'te ve 1'i Erdek ilçesinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 21 kişi yakalandı.

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