İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de aranan 26 şahıstan 13'ü tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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