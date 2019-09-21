Balıkesir'de aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin 'Güven ve Huzur' uygulamasında 2 bin 987 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 87 ekip, 307 personel ve 2 dedektör köpeğin katılımı ile kamu düzen ve huzurunun devamlılığının sağlanması ve aranan şahısların ve araçların yakalanması için 'Türkiye Güven ve Huzur' operasyonu kapsamında çalışma başlattı. Operasyonda, 58 ikamette yapılan uygulamalarda 2 bin 987 kişi sorgulandı. Sorgulama esnasında 1'i kayıp kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalanırken 2 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan şahıslara bin 294 TL idari para cezası kesildi. Uygulama esnasında ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet muhtelif fişek ele geçirildi.