Balıkesir'de arıcı kadın sayısı artıyor

Özellikle kırsal mahallelerdeki kadınlar Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı arıcılık kurslarına katılmaya başladı.

İlçenin Hürriyet Caddesinde Tazeden adlı işyeri açan Çağıl kardeşler, kendi ürettikleri bal ve zeytinyağını satmaya başladı. Pelitköy Mahallesinde 50 kovan ile arıcılığa devam eden Sinem Çağıl ile kardeşi Sıla Çağıl, kadınları arıcılık yapmaya çağırdı. İşlerini severek yaptıklarını anlatan Sinem Çağıl, “Biz İstanbul'dan geldik. Burada zeytinliğimiz var. 4 yıl öncede arıcılığa başladık. Şu anda Hürriyet Caddesindeki işyerimizde kendi ürettiğimiz bal ve zeytinyağını satıyoruz. İşletmemizde kadınlara da iş veriyoruz. Ürünlerimiz tutuldu. İlçede pek çok kadın arıcılığa başladı. Daha çok kadının arıcılık yapmasını istiyoruz” dedi.