İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de arıcılardan görev yapan polislere ballı destek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, polis, jandarma ve sağlık görevlilerine üreticiden destek geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, polis, jandarma ve sağlık görevlilerine üreticiden destek geldi. Burhaniyeli arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret ederek bal ve polen ikram etti.


Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi arıcılar, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Emekli öğretmen Aydın Kunter'in öncülüğündeki arıcılar, uygulama yapan polislere görevlerinde başarılar dilerken, korona virüse karşı bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bal ve polen ikram etti.


Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığını anlatan Aydın Kunter, “Türkiye arıcıları olarak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu olarak emniyetteki kardeşlerimize, polis ağabeylerimize ve sağlık görevlilerimize bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bal ikram etmeye geldik. Türkiye'nin yanındayız. Bütün emniyetimizin yanındayız. Bütün sağlık teşkilatımızın yanındayız. İnşallah, yapmış olduğumuz bu hizmet vatanımıza, milletimize hizmet, hayırlar getirsin. Bütün arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Seni seviyoruz Türkiye. Evde kal” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.