Balıkesir'de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42'ye, kapasitesini ise 1 milyon 888 bin 720'ye çıkaracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma tesisi sayısı ve kapasitesini artıracak yatırımlarına devam ediyor. Şu anda 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) yapımı devam eden 3 ve projesi hazırlanan 10 tesisin devreye alınmasıyla birlikte toplam 42 atık su arıtma tesisi ile kapasitesini 1 milyon 883 bin 720 kişiye çıkaracak. Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte günlük ortalama 220 bin 990 metreküp olan arıtma kapasitesi ise 335 bin 883 metreküpe yükselecek.

Tesis sayısı ve kapasitesi artırılıyor

Çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Avrupa standartlarındaki arıtma tesislerinin sayısını ve arıtma kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

3 tesisin inşaatı sürüyor

Su ve atık su hizmetlerini tedarikinden bertarafına kadar; insan odaklı, çevreye duyarlı, uluslararası standartlarda kaliteli ve verimli bir şekilde yürüten BASKİ, 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 adet atık su arıtma tesisi ve 91 adet atıksu terfi merkezi ile şehre hizmet veriyor. Ayrıca 85 bin kişi kapasiteli 3 adet atıksu arıtma tesisinin de inşasına devam ediyor.

Bitkilerle su arıtılacak

İnşası devam eden tesisler arasında yer alan, Türkiye'de ilklerden biri olan 17 bin kişi kapasiteli Kepsut Kısmi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi “Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi” (IFAS) ile atık su, bitkiler aracılığıyla arıtılacak.

10 tesisin projesi hazırlanıyor

Projeleri hazırlanan, 566 bin 720 kişi kapasiteli 10 tesisin de faaliyete girmesiyle birlikte BASKİ, toplamda 1 milyon 883 bin 720 kişi kapasiteli 42 adet atık su arıtma tesisi ile Balıkesirlilere hizmet verir hale gelecek.