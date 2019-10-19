İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de asayiş uygulaması

Balıkesir’de polis ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı.

Balıkesir'de polis ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçelerinde asayiş uygulaması yaptı. Polis uygulama esnasında çok sayıda uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uygulama yaptı. Uygulamaya, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, resmi ekipler, sivil ekipler ile bekçiler katıldı. 2 saat süren asayiş uygulamasında, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramada 71 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 39 adet uyuşturucu niteliğinde hap ve 1 adet bıçak ele geçirildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.