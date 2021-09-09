Balıkesir'de Atatürk Kayalıkları'nı görmeden geçmiyorlar

Gömeç ilçesinin doğusundaki Madra Dağı'ndaki Atatürk Kayalıkları yıllardır dikkatleri çekmeyi sürdürüyor. İlçeden geçen Çanakkale-İzmir karayolunun kenarında oluşturulan Atatürk Kayalıkları İzleme Noktası'nda mola veren yüzlerce vatandaş dağdaki Atatürk profilini görünce hayretini gizleyemiyor.

Şaşılacak derecede benzerlik taşıyan bu kayalıklara Atatürk Kayalıkları adı verilirken, Gömeç Belediyesi de kayalıkların en iyi göründüğü noktayı izleme noktası olarak belirlemiş. Çanakkale-İzmir karayolunu kullanan vatandaşlar, Atatürk Kayalıklarını görmeden geçmiyor. Atatürk kayalıklarının olduğu bölgede tarihi bir çınarın da olduğunu bildiren vatandaşlar, tanıtılmasını istedi. İzleme noktasında mola verdiklerini anlatan minibüs şoförü Yusuf Donat,” Yaklaşık olarak 10 yıldır yaz sezonunda Ayvalık'a tekne turlarına giderken. burada kısa molalar veriyoruz. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz tarafından çok ilgi çeken bir nokta. Ama yeterli yatırım yapılmadığını düşünüyorum. Çok daha fazla tanıtım yapılırsa, bu bölge çok daha değerli hale gelebilir. Ülkemizde Atatürk'ün büyüklüğünü dağ tepe kabul etmişken, bunun tanıtımını yapmanın bizlerin vazifesi olduğunu düşünüyorum” dedi. İstanbul'dan geldiğini anlatan Kaan Tuna da,” Ben İstanbul'dan turistik amaçlı bölgeye tatile geliyorum. Çevreden gelen arkadaşlardan burayı duyuyorum. Atatürk'ün silueti doğaya yansımış. Bu gün yolumuz düştü. Arkadaşlarla geldik. Atamızı böyle istirahat vaziyetinde Atamızın siluetini görebiliyoruz. İnsanlara tavsiye ederim. Gelsinler görsünler. Her yerde göremeyecekleri bir şey. İlgi çekici. Yol üstünde zaten. Kolay da ulaşımı olan bir yerde. İnsanlar gelip görebilir” dedi. İnşaat ustası Kemal İşi ise,” Atatürk Kayalıkları İzleme Noktasına geldik. Gömeç Belediyesi böyle bir yer yapmış. Hakikaten de dikkatimi çekti. Çok da güzel olmuş Herkes burayı gelip görmeli” diye konuştu.