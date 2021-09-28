Balıkesir'de Ayvalıklı amatörlerin konseri Burhaniyelileri coşturdu

Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği'nin Burhaniye Cumhuriyet Meydanında düzenlediği konser büyük ilgi gördü. Dernek Başkanı Nezihe Baltacı'nın şefliğini üstlendiği 20 kişilik koronun konseri Burhaniyelileri coştururken, bir çok vatandaş türkülere eşlik etti, oyunlar oynadı.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesinde iki yıl önce kurulan Küçükköy Halk Müziği Derneği Korosu, pandemi döneminde ara verdiği çalışmalarına tekrar başlarken, Edremit Körfezindeki ilçelerde konserler vermeye başladı. İlk konserini Burhaniye'de veren koro, büyük ilgi görürken, konserlerin diğer ilçelerde devam edeceği açıklandı. Konserlerin devam edeceğini anlatan Küçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı, “Derneğimizi 2019 yılı sonlarına yakın kurduk. Kuruluşundan itibaren pandemi dönemine rast geldiği için çok önemli bir etkinlikte bulunamadık. Ancak, açık havalarda çalışmaya gayret ettik korumuzla beraber. Bu yaz başından beri düzenli olarak çalışıyoruz. Bu günden itibaren Körfez ilçelerinde halkla bütünleşmek, Türk Halk Müziğini halka sevdirmek, beraber olmak ve iç içe söylemek amacıyla bir yola çıktık. Bu gün konserlerimizin ilkini Burhaniye meydanında gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra, kısmet olursa yarın Gömeç'teyiz. Bir sonraki gün Çarşamba günü Edremit'te olacağız. Cuma günü de Havran'da olacağız. Halk müziği söylüyoruz. Türk Sanat Müziğini sevenler için de az da olsa sanat müziği eserlerini koymaya gayret ettik. Kısaca, bütün müzik severleri bu konserlerimize ve etkinliklerimize bekliyoruz. Teşekkür ederim” dedi. Koro üyelerine teşekkür eden Burhaniyeli İş İnsanı Necmettin Gedikoğlu da, “ Kovitli günlerde buraya gelip konser verdikleri için Küçükköy Hak Müziği Derneğine çok teşekkür ederiz. İnşallah, devamı olur. Kulaklarımızın pası da silinmiş oldu. Çok da güzel konser oldu. Çok teşekkür ederiz” dedi.