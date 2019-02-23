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Balıkesir'de bademler çiçek açtı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, güneşli ve ılık havalara aldanan badem ağaçları çiçek açtı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, güneşli ve ılık havalara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Yurdun pek yerinde kış etkisini devam ettirirken, Burhaniye'de pek çok meyve ağacının çiçek açması baharın yaklaştığının işareti olarak yorumlandı.


Burhaniye'de geçtiğimiz günlerde 19-20 derecelere çıkan hava sıcaklığı meyve ağaçlarını canlandırdı. Yörede pek çok meyve ağacı çiçek açmaya başlarken, bademler baştan aşağıya çiçeklerle bezendi. İlçeye bağlı kırsal Dutluca Mahallesinde, çiçeklenen .adem ağaçları çiftçileri sevindirdi. Mahallede çok sayı da badem ağacı olduğunu anlatan çiftçi Necdet Mutlay,”Bademlerin çiçeklenmesi doğaya güzellik kattı Yörede pek çok meyve ağacı çiçek açmamaya başlarken, bademler çiçeklerle donandı. Bu sene kış oldukça yağışlı geçti. Bu da yılın bereketli olacağının işareti. İnşallah meyveler ve diğer ürünler bol olacak. Geçtiğimiz yıl zeytinlerde yok yılıydı. Bunun için zeytinde de verimli bir yıl bekliyoruz. Allah, afet vermesin. Badelerin çiçek açması bizi sevindirdi” dedi. Ağaçların canlanmasının kendisini sevindirdiğini anlatan İşadamı Yılmaz Özcan da, “Bu gün Dutluca'ya geldik. Yol kenarlarında çiçek açan badem ağaçlarını görünce çok sevindik. İnşallah aldanmazlar” dedi.

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