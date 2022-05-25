Balıkesir'de Bahar Şenliği'nde kuzu ve oğlaklar yarıştı

İvrindi Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği Balıkesir mehteran takımının konseri ile başlarken, halk oyunları ve konser düzenlendi.

Bahar Şenliğinde ilçe merkezinden ve kırsal mahallelerden gelen kuzu ve oğlaklar, güzellik yarışmasında Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinden gelen akademisyenler tarafından değerlendirildi. Daha sonra İvrindi kelle peyniri, tereyağı ve yoğurdu gıda uzmanları tarafından tadılarak puanlandırıldı. Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, etkinliğe katılan önemli konuklara tablolar hediye etti. İvrindi Halk Eğitim Merkezi de alanda sergiler açtı.

Yarışmanın sonunda dereceye giren kuzu ve oğlakların sahipleri çeyrek ve gram altın ile ödüllendirildi. Kelle peyniri, tereyağı ve yoğurt yarışmasında dereceye girenlere de çeyrek ve gram altın verildi. Yarışmaya katılan hayvan sahiplerine yem hediye edildi. Yarışmada jüri üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Ali Azman, “5 kişilik jüri puanlarımızı verdik. Bu puanlara göre dereceye girenler ödüllendirilecek. Buraya hayvanlarını getirenler, mutlaka iyi bir iş yaptıklarını anlayacaklar. Bundan sonraki yarışmalara daha iyi hazırlanacaklar. İvrindi dediğimiz zaman öncelikle kuzu akla geliyor, İvrindi kelle peyniri akla geliyor ve bu gerçekten bir marka. İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin kuzu eti ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyor” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı da, "Bugün burada İvrindi Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu en güzel oğlak, en güzel kuzu yarışmasına katıldık jüri üyesi olarak. Açıkçası seçmelerde zorlandık. Malum, Balıkesir bir marka kent olarak kuzu üretiminde de bir marka. İvrindi bu konuda biraz daha az tanınıyor. Bu şenliğin amacı da bölge yetiştiricilerinin emeklerinden kuzu etinin üretimi için bir ortam oluşturulmasıdır. Bunları seçerken de çok zorlandık. Üreticiler, çok güzel kuzular üretmişler, oğlaklar üretmişler. Umarım bunun gerisi gelir. Burada kazanan kaybeden yok. Kazanan koyuncular oldu” diye konuştu.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ise, "Bugün Bahar Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi bizim yöremizin, İvrindi'mizin en önemli özelliği, tarım ve hayvancılık alanında ileride bir ilçe olması. Özellikle de belediyemizin de sembolü olan kuzumuz var. Kuzu konusunda çok iddialıyız. Şu anda ilçelerimiz içinde Balıkesir'in 20 ilçesi içinde en fazla kuzu üretimini gerçekleştiren ve bunu hem lezzetiyle hem nefaseti ile hem de kilosu ile çok daha ileri götürebilen bir yapıya sahip İvrindi. Amacımız, burada İvrindi'mizin değerlerini tanıtmak. Kelle peynirimiz meşhurdur. Koyun ve inek karışımı olan kelle peynirimize coğrafi işaret aldık. Hem kelle peynirimizi tanıtmak, hem de kuzumuzu oğlaklarımızı tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Bugün bir yarışma tertip ettik burada. Katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Bahar şenliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkçü, İvrindi AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.