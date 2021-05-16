Balıkesir'de balın iyi para etmesi arılara olan itibarı artırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz sezon balların iyi para yapması arılara olan itibarı artırdı. Önceki yıllarda tenekesi 200-250 liraya satılan balın geçtiğimiz yıl 400 liranın üzerine çıkması arıcıları sevindirirken, arılara daha iyi bakılır oldu.

Geçtiğimiz sezonda, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirirken, yörede arılara daha iyi bakılır oldu. Bahar aylarının yağışlı geçmesi üzerine de arılar için çok uygun bir ortam oluştu. Çok sayıdaki arıcı daha fazla bal alabilmek Madra ve Kazdağlarına akın ederken, arılara olan itibar arttı. Arıcılar, önümüzdeki sezondan umutlu olduklarını anlatırken, bal fiyatlarının artmasının arılara olan ilgiyi artırdığını söylediler. Burhaniye'de yaklaşık 150 dolayında arıcı da arılarını gezdirmeye başladı. Arı kovanlarını Madra Dağı eteklerine götüren Salih Arslan (41), “Ben 20 yıllık arıcıyım. Arı ile ilgileniyorum. Trakya'ya gidiyorum. Trakya balı geçen sene iyi para etti. Bu sene de inşallah iyi para edecek. Umut ediyorum. Ben zeytinci çiftçiyim. Ama, arıdaki parayı zeytinde ve yağda görmedim” dedi. Ramazan Salı da, “Baharın güzel oluşu, bizi çeşitli çeşitli yerlere atıyor. Nerede iyi bahar bulursak oraları gezmeye başladık. İnşallah, arkası da iyi olur. Bu yağmurlar devam ederse yüzümüz güler. Geçen sene arının ürettiği balları iyi fiyata sattık. Bu sene de inşallah, iyi fiyat bekliyoruz. O yüzden bal iyi para yaptığından dolayı arılara daha fazla ilgi göstermeye başladık. İnşallah, bu gidişle bal da para eder, yüzümüz güler” diye konuştu.