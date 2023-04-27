Balıkesir'de Balkan Rüzgarı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen 1.Balkan Gecelerinde büyük coşku yaşandı. Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede İstanbul'dan gelen sanatçı İmran Salkan'ın söylediği Balkan türküleri eşliğinde eğlenen vatandaşlar, sanatçıya eşlik etti.

Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun'un öncülüğünde düzenlenen 1.Balkan Geceleri vatandaşları coşturdu. İstanbul'dan gelen sanatçı İmran Salkan'ın türkülerine eşlik eden vatandaşlar büyük coşku yaşarken, İzmir Çamdibi Halkoyunları ekibi de Balkan oyunları ile geceye renk kattı. Açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konuklara hoş geldiniz derken, emeği geçenlere teşekkür etti. Karadağ'dan gelen konuklar da mutluluklarını dile getirdi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinliğe 800 kişi katıldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Burhaniye Belediye eski başkanı Fikret Akova, “Güzel bir geceyi idrak ediyoruz. Karadağ Derneğinin organize ettikleri bir gecedeyiz. Gerçekten birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde gerçekleşen bir gece. Bu gecelerin artarak devamını diliyorum. Keyifli bir gece oldu” dedi.

Emekli Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da, “Baba tarafından bende Karadağ göçmenlerine dahilim. Bu gece de değişik Balkan Türküleri ve Balkan Ezgileri ve Balkanlardan gelen hem fahri konsolos olsun hem diğer ziyaretçiler olsun gece çok eğlenceli ve anlamlı bir gece geçti. Düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Katılanlara da teşekkür ederiz” dedi.

Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun ise, “Burhaniye Karadağ Göçmenleri Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz birinci Balkan Gecelerinde, salonumuz hıncı hınç doldu. Bayağı bir yoğun talep olduğunu hepimiz gördük, yaşadık. Amacımız, Boşnakların ve Karadağ göçmenlerinin birlik ve beraberliğini sağlamaktı. Malum seçimler ve malum hava şartlarından dolayı kapalı bir alanda bu etkinliği yaptık. Ama, yine de 700-800 ‘e yakın bir katılımcı oldu. Bunun için de çok mutlu ve gururluyuz. Amacımız, tüm Türkiye'deki Boşnaklara hizmet etmek. Burhaniye'nin tanıtımını en iyi şekilde yapmaktı. Onun için gelen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.