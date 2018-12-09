Balıkesir'de bandrolsüz kaçak tütüne darbe

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçakçıların son dönemlerde tütün mamulleri ve makaronlar üzerindeki bandrolleri ilk kullanımının ardından piyasadan tekrar toplayarak bandrolsüz ürünlere yeniden yapıştırmak suretiyle mükerrer kullandığı, ayrıca bu ürünlerin faturalarının bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen denetlemelerde bir iş yerinden 26 bin 200 adet sahte bandrollü ve mükerrer kullanılmış bandrollü faturasız makaron ele geçirildi. Yapılan tahkikat neticesinde büfe sahibinin kaçak ürünleri S. G. isimli şahıstan temin ettiği belirlendi. S. G. isimli bir başka şahsın işyerlerine tütün ürünü dağıtıcılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda şahsın bulunduğu araç içerisinden 160 bin adet sahte bandrollü ve mükerrer kullanılmış bandrollü faturasız makaron ele geçirilerek dağıtıcılık yapan şüphelinin bu ürünleri Bursa'dan temin ettiği tespit edildi. İlgili firmaya ait aracın dağıtım yapmak üzere Balıkesir'e geldiği bilgisinin alınması üzerine firmaya ait araç şehir merkezinde yakalandı. Araç içerisinde 480 bin adet sahte bandrollü ve mükerrer kullanılmış bandrollü faturasız makaron, 296 adet daha önceden kullanılmış bandrol, çok miktarda tütün mamulü ele geçirildi. Gerçekleşen 3 olayda toplam faturası olmayan 666 bin adet makaron, 296 adet bandrol, 407 kilo tütün, 300 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.