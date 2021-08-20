Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı

Balıkesir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği U16 ve U18 kategorilerindeki müsabakalar ile Yaz Ligi başladı.

Bir yılı aşkın süredir oynama alışkanlığını kaybeden basketbolcuların sahalara dönmesi amacıyla düzenlenen müsabakalar 2 hafta boyunca Kurtdereli Spor Salonunda devam edecek. Dünyada ve ülkemizde süregelen pandemi koşulları yakından ve titizlikle takip edilerek, sağlıklı ortamların oluşabilmesi koşulu ile 2021-2022 sezonu normal yerel lig müsabakaları öncesinde altyapıda basketbola dönüş kapsamında yaz liglerinin oynatılması planlandı.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar neticesinde, alınan kademeli normalleşme kararları sonrasında altyapıda basketbola dönüş ile ilgili Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk aşama olan “Yaz Ligi” organize edildi. Yaz Ligi'ndeki temel hedef; altyapı yaş gruplarının 1 sezonu aşkın süredir maç yapamamış olması sebebiyle yeni sezon öncesi basketbol alışkanlıklarının tekrar kazandırılması. Bunun yanı sıra illerdeki tüm basketbol paydaşlarına yönelik yeni sezon için ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda 2021-2022 sezonu ‘Yaz Ligi' organizasyonları ile birlikte U16 ve U18 kategorilerindeki müsabakalar ile Yaz Ligi başladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Basketbol İl Temsilcileri tarafından organize edilerek Yaz Ligi, Basketbol Yerel Lig Talimatına göre oynanacak olup, katılım gösterecek takımların TBF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatına uygun olarak 2021-2022 sezonuna ait lisans çıkarması zorunludur. Hakem, görevli personel ve diğer işlemler de yine yerel liglerde olduğu gibi İl Müdürlükleri tarafından organize edilmektedir. Yaz liginde sıralama yapılmayacaktır. Yaz Ligi statüleri ve fikstürü başvurular alındıktan sonra Basketbol İl Tertip Komiteleri tarafından belirlenip, federasyon onayı alındıktan sonra uygulamaya konulacak. Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan yaş grupları şu şekildedir: U18 (2004 - 2007 doğumlu sporcular) -U16 (2006 - 2009 doğumlu sporcular) katılabilecek.