Balıkesir'de beceri atölyeleri eğitimde kaliteyi artıracak

Burhaniye'de ilk Hacı Feyzi Köylü Anadolu İmam Lisesinde spor sınıfının açılışı yapılırken, ikinci tören Şehit Ahmet Çelik Ortaokulundaki Bilişim Sınıfı'nda oldu. Spor sınıfı Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığınca hazırlanırken, Bilişim Sınıfı da Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği tarafından hazırlandı. Açılışlarda Kurdeleyi davetlilerle birlikte kesen Kaymakam İlyas Memiş, hayırseverlere teşekkür etti ve plaket verdi. Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında, “Katkılarından dolayı Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ve Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği Başkanı Yücel Aras'a teşekkür ediyorum. Emeği geçen eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Açılışlarını yapmış olduğumuz bu atölyelerin öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği Başkanı Yücel Aras da, ”Biz şu ânda iki yıldan beri 180 bin lira parayı bütün okullarımıza dağıttık. Bütün okullarımıza yardımcı oluyoruz. Okulların perdesi mi yok, bilgisayarı mı yok, yardımcı oluyoruz. Hatta köy çocuklarına da 3 adet bilgisayar hediye ettik. Elimizden gelen bütün yardımı yapıyoruz. Kaymakamlar da bizim onur başkanımız. Onların sayesinde üyelerimizi artırıyoruz. Harcamayı da Milli Eğitime yapıyoruz. Çünkü, ben de eğitimci bir ailenin çocuğuyum” dedi.

Öğrencilerden Ali Hami Tuma, Ceyhan Özbaş ve Sude Şimşek de emeği geçenlere teşekkür etti.