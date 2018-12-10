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Balıkesir'de beklenen sağanak yağışlar başladı

Sağanak yağışlar Balıkesirlileri hazırlıksız yakaladı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve Yalova'da kuvvetli yağış beklentisi, Balıkesir'de sağanak yağış olarak öğle saatlerinde başladı. Yağış Balıkesirlileri hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağış dolayısıyla vatandaşlar saçak altları, pasaj girişleri ve mağazalara girerek ıslanmaktan korundular. Hazırlıklı olan vatandaşlarsa şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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