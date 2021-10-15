Balıkesir'de beklenen yağış başladı

Marmara Bölgesi ve Balıkesir çevresi için Meteoroloji'nin yaptığı uyarı sonrasında beklenen yağış akşam saatlerinde başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün yaptığı gök gürültülü yağış uyarısının ardından Balıkesir'de akşam saatlerinde beklenen yağmur başladı. İşten çıkan vatandaşlar, sağanak yağışa yakalandı. İş çıkışından dolayı yoğun olan trafiğe yağmur da eklenince şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin saçak altlarına sığındı. Sağanak yağışın yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.