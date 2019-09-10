Balıkesir'de Bilnet eğitim hayatına başladı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde geniş bir alanda kurulan Balıkesir Bilnet Okulları törenle açıldı. Kampüste Anaokul, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak eğitim öğretim verilecek.

Balıkesir eğitim öğretim anlamında son derece modern binalarda ve yüksek kalitede eğitim verecek olan bir kuruma sahip oldu. Büyük bir maddi kaynak ve emek sarf edilerek hizmete hazır hale getirilen kampüsün açılışı düzenlenen bir törenle yapıldı. Balıkesir protokolü ile birlikte kalabalık bir katılımının sağlandığı törende İlk konuşmayı yapan BİLNET Balıkesir Yerleşkesi Kurucusu Erdoğan Dönmez, böylesi bir eğitim kurumunun Balıkesir'e kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek,”Köy Enstitüsü mezunu eğitimci bir babanın oğlu olarak söylüyorum ki, Balıkesir; o anlayışın hakim olduğu, ilkeli ve yüksek kaliteli eğitim içeriği ile ülke geleceğine yön veren bir kuruma sahip oldu” dedi.

BİLNET Okulları CEO'su Faruk Tatar da okulun Türkiye'deki okullar arasında bir ilk olacak nitelikte yapıldığını ve örnek bir kurum olduğunu belirterek,” Bu anlamda çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın tek ve en iyi yolu, onların alacağı eğitimin kalitesini arttırmaktır. Bir anne, baba ve çocuğun genel anlamda ihtiyaç hiyerarşisine bakıldığında her biri diğerinden daha önemli kavramlarla karşılaşılmaktadır. Bunların başında servis taşımacılığını, beslenmenin eğitimdeki rolünü, yeni dünyanın rehberlik ve psikolojik danışmanlık anlayışını, eğitim teknolojilerinin hayattaki rolünü, okul güvenliğini, yabancı dil becerileri, yeni dünyanın olmazsa olmazları; Kodlama, STEM, Robotik, Maker gibi belli başlı argümanlarını saymak mümkündür. İşte bundan dolayı çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, kurumsal kültür ve ciddiyete sahip bir eğitim kurumunun işi haline gelmiştir" dedi.

Ardından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kürsüye gelerek konuklara seslendi. Balıkesir'in eğitim öğretim anlamında Türkiye'deki yerinin son derece önemli olduğunu ve böylesi bir kurumun açılmasıyla bu çıtanın daha da yükseleceğini dile getiren Yıldız” Milli Eğitim Bakanımızın dediği gibi biz zaten ülke düzeyinde üst sıralarda bir yerdeyiz. Bizim yarışımız ulusal anlamda olacak. Bu kurumun açılmasıyla hedefimiz daha da yüksek olacak. Biz artık eğitim öğretimde dünya ile yarışacağız. Balıkesir bu anlamda çok büyük bir ivme kazanmıştır” diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmalardan sonra Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk tarafından temsili anahtar BİLNET Balıkesir Yerleşkesi Kurucusu, Erdoğan Dönmez'e takdim edildi.Anahtar tesliminin ardından da hep birlikte kurdele kesimiyle BİLNET okulları Balıkesir Kampüsünün açılışı yapıldı. Kampüsü büyük bir gayret ve azimle kısa sürede inşa ederek BİLNET Okulları için teslim eden işadamı Okan Telaşeli ve aile efradı da açılışta bulunarak davetlilerle yakından ilgilendi.