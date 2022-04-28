Balıkesir'de bin 150 metruk ev yıkıldı

Balıkesir'de adeta enkaz görünümünde olan, terk edilmiş, içinde oturan kimse bulunmayan metruk durumdaki yapılar kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehlike saçıyor. Bu anlamda tehlike saçan bin 150 metruk ev ekiplerce yıkıldı.

Balıkesir'de şehir estetiğinin de bozulmasına neden olan bu yapılar pek çok durumda istenmeyen kullanım amaçlarına da hizmet edebiliyor. Narkotik suçlar başta olmak üzere toplumun güvenliği, huzuru ve sağlığı için tehdit oluşturan metruk yapıların ortadan kaldırılması konusunda İçişleri Bakanlığı örnek bir uygulamaya imza atıyor. Türkiye genelinde Valiliklere gönderilen genelgelerle bu durumda bulunan yapıların yıkılması süreci sıkı şekilde takip ediliyor.

Balıkesir Valiliği bu çerçevede metruk binaların yıkılması konusunda 2021 yılında milat teşkil edecek bir uygulama gerçekleştirdi. İl genelinde yaklaşık 700 metruk bina tespit edilmiş iken bütün yerleşim yerlerinin oluşturulan teknik ekipler vasıtasıyla tekrar taraması yapıldı. Bu şekilde bir tespit çalışması gerçekleştirilerek İldeki metruk bina sayısı 2 bin 230 olarak güncellendi. Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla hızlı bir yıkım sürecinin başlatıldığı Balıkesir'de yıkılan metruk bina sayısı Nisan ayı itibariyle bin 150'ye ulaştı.

Metruk binaların ortadan kaldırılarak şehir estetiğini bozan ve suç unsurlarına zemin hazırlayan bu yapıların temizlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Vali Şıldak, şu ana kadar 341 binanın da metrukluğunun giderildiğini söyledi. Yıkılması gereken metruk binaların kaymakamlıkların takibinde belediyeler tarafından yıkılması işlemlerine aynı hızla devam edileceğini dile getiren Şıldak, yıl sonuna kadar Balıkesir merkez ve ilçe merkezlerinde bulunan bütün metruk yapıların yıkılmasını hedeflediklerini ifade etti.