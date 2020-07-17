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Balıkesir'de bir samanlıkta çıkan yangında 4 bin balya saman kül oldu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 bin balya saman kül oldu.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 bin balya saman kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Alteylül ilçesi kırsal Çandır Mahallesi'nde C.D.'ye ait büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlığında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıkar çıkmaz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 112 Acil Yardım ekiplerinde yardım istendi. Yardım çağrısı üzerine gelen Balıkesir itfaiye ekipleri ile Kepsut itfaiyesi yangına müdahale etti. Samanlıkta bulunan yaklaşık 4 bin balya saman uzun süren çabalar sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemi sonrası samanlıkta soğutma işlemlerine devam ettiği öğrenildi. Büyükbaş hayvan çiftliğinde bulunan hayvanların zarar görmediği yangın olayı ile ilgili itfaiye ve jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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