İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de bisiklet sürücüsü çarptığı arabanın römorkuna düştü

Balıkesir’de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile bisiklet kavşakta kaza yaptı.

Balıkesir'de meydana gelen ilginç trafik kazasında, arkasına römork bağlı olan araç ile bisiklet kavşakta kaza yaptı. Kaza sonrası bisiklet sürücüsü römorkun üstüne düştü.


Balıkesir'in Sefaköy Mahallesi'nde meydana gelen ilginç kaza kameralara yansıdı. Sefaköy'de kavşakta meydana gelen ilginç kazada arkasına römork takılı araç ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile bisiklet sürücüsü römorkun üzerine düştü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. Kazada ölüm veya yaralama olmaması teselli oldu.

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