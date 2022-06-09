Balıkesir'de 'Breaking Şampiyonası” gerçekleştirdi

Sokağın Ruhu 3 gün boyunca Avlu'da attı. Mini Voleybol ve Ayak Tenisi Şenliği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etkinliğin son gününde “Balıkesir Breaking Şampiyonası” gerçekleştirdi. Türkiye'nin en iyi 16 break dansçısının kıyasıya kapıştığı şampiyona nefes kesti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 2. etabını tamamlanarak bir bütün haline getirilen Avlu Yaşam Alanı sunduğu güvenli, huzurlu ve konforlu atmosferiyle her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği, zaman geçirdiği bir yer haline geldi. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, spor müsabakalarından festivallere kadar düzenlediği etkinliklerle Avlu'yu 24 saat yaşayan bir yer haline getiren Büyükşehir, bu kez de 3 gün süren “Sokağın Ruhu Avlu'da” etkinliğiyle binlerce gencin spor ve eğlence durağı oldu.

Enerjilerini sokağa bırakan nesiller

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın “Enerjilerini sokağa bırakan nesiller yetiştirme” düsturundan yola çıkılarak gerçekleştirilen “Sokağın Ruhu Avlu'da” etkinliğinde; 3 gün boyunca Mini Voleybol ve Ayak Tenisi Şenliği yapıldı. Gençler, şenlikler için özel oluşturulan alanda düzenlenen turnuvalarda takımlarıyla birlikte ter döktü.

Türkiye'nin en iyileri kapıştı

Ayrıca kapanış gününe özel Türkiye'nin dört bir yanından 16 break dansçının katılımıyla “Balıkesir Breaking Şampiyonası” düzenlendi. Alvin ve Foggy'nin sunumu, DJ Dekhan'ın müzikleri ve Okan, Alkolil, Borisrock'ın jüriliğinde yapılan şampiyonada, Türkiye'nin en iyi 16 break dansçısı kıyasıya kapıştı. Gençlerin ilgiyle takip ettiği programda; Extreme Rampa Show, Beatbox Show, Freestyle Show da gerçekleştirildi. Turnuvalara; antrenörleri ve aileleriyle birlikte katılan gençler, etkinliği oldukça beğendiklerini dile getirerek tekrarlanmasını istediklerini ifade etti.