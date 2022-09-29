Balıkesir'de bürokratlar broşür dağıttı yollara yaya çizgisi çizdi

Saip Hoca Caddesinde yapılan uygulama da öğrencilerde ellerinde pankartlarla görev aldı.

Burhaniye'de, Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesin de, Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın, Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz, Yayalar Kırmızı Çizgimiz sloganı ile düzenlenen etkinlik ilgi gördü. Saip Hoca Caddesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, sürücülere broşür dağıttı, yolda yaya çizgisi çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Trafik Amiri Özgül Reçel'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler de ellerinde pankartlarla görev aldı. Etkinlik 45 dakika sürdü.