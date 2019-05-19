Balıkesir'de Büyük sürgün ve soykırım şehitleri anıldı

Yılında Kırım Türkleri Balıkesir Şubesi tarafından matem gününde anıldı.

Kırım Türkleri Derneği Balıkesir Şubesi, "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Türkleri Sürgün ve Soykırımını Anma Günü" dolayısıyla, sürgünde hayatını kaybedenleri andı. Dernek yöneticileri öğlen saatlerinde Başçeşme mezarlığında Kırım Türkleri liderlerinden Dr. Ahmet İhsan Kırımlı'nın kabrini ziyaret ederek, dualar okudular. Akşamda dernek üyeleri çarşı merkezde bir araya gelerek, Tarak Tamgalı bayraklar ve Türk bayraklarıyla Kırım Tatarlarının Vatanlarından sürgün edilişinin 75. Matem Yılını andılar. Dernek Başkanı Zeki Kaplan yaptığı konuşmada, "18 Mayıs 1944 yılında Kırım Tatarlarının Ruslar tarafından top yekun Sibirya çöllerine sürülmesinin 75. yılında şehitlerimizi anmak ve vatan hasretini dile getirmek, soydaşlarımıza yapılan zulmü protesto etmek için bir araya geldik. Hayvan vagonları ile Sibirya'ya istif edilerek gönderilen soydaşlarımız unutmayacağız. Haksızlığa uğrayan ve sürgün yıllarında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Büyük sürgünün 75. yıl dönümünde 18 Mayıs 1944'ü unutmadık, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Matem mitingine katılan Kırım Tatarları Balıkesir şubesi üyeleri ellerindeki mumlarla Tarak Tamgalı Bayrak şekli yaparak, 1944 şehitleri için dualar ederek, ayrıldılar.