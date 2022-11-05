Balıkesir'de Büyükşehir'den zeytin üreticilerine tente ve zeytin kasası desteği

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından zeytin üreticilerine destek verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Çiftçi Belgesi olup ta ÇKS'ye kayıt yaptıran üreticilerden kura ile tente ve zeytin kasası dağıtıldı

Burhaniye'deki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) düzenlenen dağıtım töreni yüzlerce çiftçiyi buluşturdu. Ayvalık'tan 144, Burhaniye'den 175, Edremit'ten 117, Gömeç'ten 54, Havran'dan ise 129 zeytin üreticisinden her birine; 10 adet zeytin toplama kasası ile 4 adet zeytin toplama (Tente, Panama) örtüsü dağıtıldı. Etaplar halinde gerçekleşen dağıtımlar dahilinde Körfez Bölgesi'nde yer alan; Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran ilçelerinde üretim yapan zeytincilere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Burhaniye'de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla zeytin toplama örtüsü ve zeytin toplama kasası dağıtım töreni yapıldı.

Her üreticiye 10 kasa 4 örtü

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ne sahip “Ayvalık Zeytinyağı”, “Burhaniye Zeytinyağı”, “Edremit Zeytinyağı” ile “Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini” ile dünyanın en önemli zeytin üretim merkezlerini bünyesinde bulunduran Körfez Bölgesindeki şanslı 619 zeytin üreticisi kasa ve örtülerini teslim aldılar.

Destekler önümüzdeki sezon da aratarak devam edecek

Çiftçilere olan desteklerin devam edeceğini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Dağıttığımız örtüler ve kasalar herkese bereket getirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Hasat festivalleri yapıyoruz. Bununla ilgili de dün net mesaj verdim Ayrı ayrı yapmayalım. Her yerde bir etkinlik olsun. Ama beraber yapalım. 12 milyon ağaç bir. Biz ne dersek diyelim. Havran'ın ki daha ayrı, Ayvalık daha güzel, bizimki şöyle, Biz biriz. Körfeziz. Bir Büyükşehir var. Hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bereketi hem beraber almamız gerekiyor. Bunun la ilgili de, el eli yıkar el de yüzü yıkar. Yani beraber olmamız gerekir diyorum. Hasadınız hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Ürünlerimiz kazancımız bizim için helal olun diyorum. Herkese saygılar sunuyorum” dedi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça da,” Bütün tarım sektörlerine desteklerimiz devam ediyor. Bu günde burada dünyanın en kaliteli zeytinyağının üretildiği bölgede bulunuyoruz. İlimizde 12 bin zeytin üreticisi var. Hasatta bu üreticilerin yanında olmak için ilk etapta bin kişiye 10 bin kasa ve 4 bin tente dağıtıyoruz” dedi. Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yilmaz Diker, Havran Ziraat Odası Başkanı Adem Yakut ve Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel de konuşmalarında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Daha sonra tente ve kasa dağıtımı yapıldı. Kasa ve tentelerini alan vatandaşlar da sevinç yaşadı. Ayvalıklı Mehmet Gökmen, “Çiftçiye verdiği destekten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. 10 adet kasa ve 4 adet tende aldım” dedi. Hasan Altıpküprü de, “ Bu gün güzel bir gün. Tente ve kasalarımızı aldık. Başkan Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bunun devamını bekliyoruz” dedi. Burhaniyeli Yusuf Arıcı da, “Allah razı olsun. Bu güne kadar böyle bir şey görmedim. 10 tane kasa ve 4 tende aldım. Teşekkür ediyorum” dedi.