Balıkesir'de cadde ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan E.Ç. ile Ayhan Sargut (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Vücudunun birçok yerinden bıçaklanan Ayhan Sargut 112 ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ortalığın kan gölüne döndüğü olayda Ayhan Sargut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan E.Ç. ise olay yerinden kaçarken oradan geçmekte olan S.B.'nin bisiklet parçasının fırlatarak başından yaralayarak durdurması sonucu yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ayhan Sargut'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma sürüyor.