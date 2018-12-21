Balıkesir'de camiye asansör yaptırıldı, yaşlılar sevindi

Balıkesir'in 1. Gündoğan Mahallesindeki Hacı Hasan Camiine yaptırılan asansör yaşlıları sevindirdi.

2001 yılında hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Hacı Hasan Camiinde hayırsever Kemal Demirel tarafından yaptırılan asansör, merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlı cemaatin işini kolaylaştırdı. İki yıl önce yaptırılan asansör yaşlı ve engelli vatandaşların işini kolaylaştırdı. İmam Ramazan Kaya, asansörün yaşlıların işini kolaylaştırdığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti. Asansörden faydalandığını anlatan Hüseyin Ergün, “Merdivenleri çıkmakta zorlanıyorduk. Çok büyük kolaylık oldu. Yaptıranlardan Allah razı olsun” dedi.

Ahmet İlhan da, “Asansörü ekseri ben kullanıyorum. 45 yıldır buradayım. Çok büyük kolaylık oldu. Allah razı olsun” dedi.