İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de camiye asansör yaptırıldı, yaşlılar sevindi

Balıkesir’in 1.

Balıkesir'in 1. Gündoğan Mahallesindeki Hacı Hasan Camiine yaptırılan asansör yaşlıları sevindirdi.


2001 yılında hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Hacı Hasan Camiinde hayırsever Kemal Demirel tarafından yaptırılan asansör, merdivenleri çıkmakta zorlanan yaşlı cemaatin işini kolaylaştırdı. İki yıl önce yaptırılan asansör yaşlı ve engelli vatandaşların işini kolaylaştırdı. İmam Ramazan Kaya, asansörün yaşlıların işini kolaylaştırdığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti. Asansörden faydalandığını anlatan Hüseyin Ergün, “Merdivenleri çıkmakta zorlanıyorduk. Çok büyük kolaylık oldu. Yaptıranlardan Allah razı olsun” dedi.


Ahmet İlhan da, “Asansörü ekseri ben kullanıyorum. 45 yıldır buradayım. Çok büyük kolaylık oldu. Allah razı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.