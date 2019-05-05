Balıkesir'de çevre atık yönetimi değerlendirildi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dursunbey'e Aktarma İstasyonu Projesinin onaylandığı belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı “Çevre ve Atık Yönetimi Faaliyetleri Değerlendirme” toplantısı, BASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başkanlığında ilgili şube müdürleri, 20 ilçenin Temizlik İşleri ve Çevre Koruma müdürleri katıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz yaptığı açıklamada “Burada hepimizin ortak amacı belediyeler olarak koordinasyon içerisinde çalışarak; Balıkesirimize hizmet etmek, vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşamını sağlamak. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve tüm ilçelerimizle koordineli bir şekilde çalışmak istiyoruz”dedi.

Olumsuzluklara karşı önlem

Yaklaşık iki saat süren toplantının gündeminde haşereyle mücadele faaliyetlerinin ilçe belediye başkanlıklarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmesi, sokak hayvanları rehabilitasyonuna ilçe belediyelerinin daha fazla destek vermesi, tüm ilçelerde hafriyat sahası oluşturma çalışmaları için ilçe belediye başkanlıklarıyla koordinasyon içerisinde çalışılması, vahşi depolama sahalarında yaz sezonu öncesinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınması, yeni vahşi depolama sahası oluşmasının önüne geçilmesi, mevcut vahşi depolama sahalarına ve etrafına ilçe belediyelerince kesinlikle döküm yapılmaması. Rutin kontroller ve alınacak tedbirlerle vatandaşların vahşi depolama sahaları civarına yaptığı dökümlerin önüne geçilmesi başlıkları yer aldı. Dursunbey Aktarma İstasyonu Projesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandığı müjdesini veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz; yapımı için İller Bankası hibesinden faydalanılacağını belirtti. Dursunbey Aktarma İstasyonu'nun, 2019 yılı içerisinde yapımının tamamlanarak faaliyete alınmasının planlandığını ifade eden Yılmaz “Şu an 18 ilçemizde ortaya çıkan çöplerin düzenli olarak bertarafı yapılıyor. Dursunbey Aktarma İstasyonu'nun tamamlanması ve Marmara ilçemizde Düzenli Depolama Sahasının oluşturulmasıyla beraber ilimizin her yerinde evsel atıkların tamamı düzenli olarak bertaraf edilecek”şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda katılımcılara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını içeren bir slayt gösterimi izletildi.