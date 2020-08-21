Balıkesir'de çok miktarda captagon ele geçirildi

Balıkesir'e İstanbul'dan çok miktarda captagon hapı geleceği bilgisine ulaşan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, Çanakkale Balıkesir il sınırında bir araca operasyon düzenleyerek 674 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan saha çalışmalarında İstanbul'dan satmak amacıyla yüklü miktarda captagon uyuşturucu hap geleceği bilgisi üzerine Edremit Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. İstanbul'da takibe alınan araç Çanakkale il sınırından Balıkesir il sınıra girdiğinde Mıhlı mevkii yakınlarında durduruldu. Savcılık kararına istinaden araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Aramalara daha sonra polis dedektör köpeği 'Bath' de katıldı. Bath aracın motor kısmına gizlenmiş bir bez kumaş torba içerisinde 674 adet captagon uyuşturucu hapı buldu. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö., (39), İ.Ş. (34), İ.S. (28) ve N.A. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.