Balıkesir'de çöp sorun olmaktan çıkıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekili Yavuz Subaşı ile beraber Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz, burada yapımı devam eden 2 milyon metreküp kapasiteli ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak yeni lot alanındaki çalışmaları inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret etti. Yıllık ortalama 400 bin ton çöpün işlenerek aylık ortalama 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan Enerji Üretim Tesisi ile ilgili bilgiler alan Başkan Yılmaz ayrıca Katı Atık Entegre Tesisinde inşası süren 2 milyon metreküp kapasiteli ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olacak yeni lot alanındaki çalışmaları inceledi.

Çöpten zarar ederken enerji üretir hale geldik

Balıkesir'de toplanan tüm çöpün işlendiği tesiste atmosfere en çok zararı veren gazların başında gelen metan gazını enerjiye dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, tesiste 15 iş makinesi çalıştığını belirtti. Bundan sonraki süreçte gelecek olan çöpü en iyi şekilde yönetmek amacıyla yeni bir lot yaptıklarını açıklayan Başkan Yılmaz “Zarar ederken, masrafı varken şu anda yapmış olduğumuz çalışmayla, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyoruz. Düşünürseniz, çalışırsanız, gayret ederseniz; çöp sorun olmaktan çıkıp enerjiye dönüşüyor. Halkımız için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çöple ilgili olumsuzluklar bertaraf ediliyor

Alanda Başkan Yücel Yılmaz ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Çöpten enerji üretmeyle alakalı çevredeki her türlü olumsuzlukları bertaraf etmiş oluyoruz. Türkiye'deki büyükşehir belediye başkanlıkları düzeyinde nadir olan bu tür geri dönüşüme destek sağlayacak faaliyet ve projeleri hayata geçirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” diye konuştu