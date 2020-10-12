Balıkesir'de çöplük alanı yandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde mahalle yakınındaki çöplük alanı bilinmeyen bir nedenle yandı. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bağlı Gümüşçeşme mahallesinde Un ve Yem fabrikalarına yakın bir alanda bulunan çöp alanında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı biriken çöpler tutuşarak, yangın çıkardı. 112 Acil aramayı arayan vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri çöplük alanında çıkan yangını fabrikalara ve evlere ulaşmadan söndürdü.