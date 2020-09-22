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Balıkesir'de covid denetimlerinde 11 günde 3 milyon 603 bin TL. ceza uygulandı

Balıkesir’de pandemi nedeni ile Valilik denetim personeli 11 gün içinde 3 bin 606 kişi ve 169 işyerine 3 milyon 603 bin 65 TL.

Balıkesir'de pandemi nedeni ile Valilik denetim personeli 11 gün içinde 3 bin 606 kişi ve 169 işyerine 3 milyon 603 bin 65 TL. idari para cezası uyguladı.


Balıkesir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunun Temizlik, maske ve sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirler kapsamında 9 Eylül 2020 tarihi ile 20 Eylül 20202 tarihleri arasında Balıkesir il ve ilçelerinde yapılan Covid-19 denetimlerde kurallara uymayan 3 bin 606 kişi ve 169 işyerine toplam 3 milyon 603 bin 65 TL. idari para cezası uygulandığı açıklandı. Vali Şıldak bir süredir tedbirleri ihlal edenlere yönelik ceza uygulamalarına ağırlık verdiklerini ifade ederek, bu konuda işyerleri ve vatandaşları uyarmıştı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada Covid-19 denetimlerinin devam edeceği belirtilerek, sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemlerine dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

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