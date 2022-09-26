Balıkesir'de Cumhur İttifakı Dayanışma Yemeğinde bir araya geldi

Yurt genelinde bütün partiler saha çalışmalarına hız verirken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de, Cumhur İttifakı Dayanışma Yemeğinde bir araya geldi. Kırsal Hacıbozlar Mahallesinde AK Partili Himmet Keleş'in ev sahipliğinde bir araya gelen AK Parti ve MHP İlçe yönetimi ile meclis üyeleri dayanışma örneği sergiledi.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki 870 rakımlı Hacıbozlar Mahallesinde fıstık çamlarının altında düzenlenen dayanışma yemeğine 62 kişi katıldı. Yemekte, yurt ve ilçe sorunları müzakere edilirken, katılımcılar Himmet Keleş ve ailesine teşekkür etti. Piknik havasında geçen yemekte sohbetler edilirken, katılımcılar kendilerini tanıttı. Ak Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, katılımcılara teşekkür ederken, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Gedikoğlu, “Burhaniye AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı olarak 870 rakımlı Hacıbozlar Mahallemizde bir araya geldik. İlçe teşkilatları olarak dayanışma yemeğinde bir araya geldik. Bura da memleketin ve ilçemizin sorunlarını konuştuk. Sohbet ettik. İnşallah, bundan sonra diğer mahallelerde de etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu gün burada 62 kişi bir araya geldi. Hava çok güzel. Güzel bir toplantı oldu. Tüm katılımcılara ve bize ev sahipliği yapan Himmet Keleş kardeşimize teşekkür ediyoruz” “ dedi.

MHP İlçe Başkanı Murat Kurt da, “Milliyetçi Hareket Partisi ve AK parti yönetimleri ve meclis üyeleri olarak burada bir araya geldik. Birik ve beraberlik içinde bir yemek organize ettik. Çok da güzel geçti. Sohbetlerimiz güzeldi. Kendi aramızda istişareler yaptık. Güze fikirler ürettik. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu etkinliklerimizi başka mahallelerde tekrarlayacağız. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz ” dedi. Toplantının sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Akkılınç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karadağ ve Ak Parti Yönetim Kurulu üyeleri ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat Kurt, Meclis Üyeleri Şevki Yücel ve Hasan Şerin ile MHP İlçe Yönetim kurulu üyeleri katıldı.