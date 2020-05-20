Balıkesir'de dağda otlayan büyükbaş hayvanları vurarak kasaba satmak isteyen 3 kişi yakalandı

Kırsal Karadere Mahallesinin Madra dağı eteklerindeki yaylalarda vatandaşların bıraktığı büyükbaş hayvanların av tüfeğiyle avlanıp kasaplara satılacağı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek 3 kişiyi takibe aldı.

Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda önceki akşam saat 21.00 sırasında A.Ç, İ.D ve M.Ö, av tüfeğiyle vurdukları bir büyükbaş hayvanı parçaladıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin öldürdükleri hayvanın etini kasaba satmak istedikleri belirtildi. Yapılan araştırmada vurulan hayvanın Karadere mahallesinden İ.M'ye ait olduğu öğrenilirken, olayda kullanılan bir av tüfeği, bir traktör ve 3 motosiklet, ormanlık alanda ele geçirildi.