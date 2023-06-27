Balıkesir'de davullu klarnetli keşkek dövme geleneği devam ediyor

İlçenin Mahkeme Mahallesinde Yasemin ve Cafer Giray çiftinin düğününde de 2 davul ve 3 klarnet eşliğinde keşkek dövülürken, halaylar çekildi.

Burhaniye'de buğdayın kaynatılması ile hazırlanan keşkeğin mahalle gençleri tarafından davul ve klarnet eşliğinde dövülme geleneği asırlardır devam ediyor. Keşkek döven gençlerin boyunlarına birer havlu asılırken, gençler oyunlar da oynuyorlar. Yasemin ve Cafer Giray çiftinin düğününde de keşkek dövme geleneği yaşatıldı. Kazanlarda pişen buğdaylar mahalle gençleri tarafından sopalarla karıştırılırken, hazırlanan keşkek de tepsilerle yufka üzerinde pilavla birlikte ikram ediliyor. Keşkek sevilerek yenilirken, vatandaşlar keşkek dövme geleneğini yaşatmaya kararlı görünüyorlar. Keşkeğin yörede gelenek olduğunu anlatan Enis Gülümser, “ Bizim geleneğimiz olan keşkek düğünlerin olmazsa olmazıdır. Düğünlerimizde keşkek her zaman dana güzel olur. Kayınçomun düğününde yaptığımız keşkek de çok lezzetli oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim” dedi. Baba İsmail Giray da, “Bu gün oğlum Cafer'in düğün keşkeğini yaptık. Eski usullere uyduk. Altına yufka üstüne pilav koyarak ikram ettik. Gelenlere teşekkür ederim” dedi. Damat Cafer Giray ise,” Bu gün Allah'ın izniyle düğünümüzü yaptık ve eskiden beri gelen keşkek geleneğini de sürdürmüş bulunmaktayız. Katılan tüm misafirlere teşekkür ederim. İnşallah, bu geleneği sürdüreceğiz. Bu Burhaniye ve Körfez çevresinde bitmeyecek bir kültürdür” dedi. Hamdi Mengi de, “ Bu gün Burhaniye'mizde Sanayi esnaflarından Cafer kardeşimizin keşkek merasimine katıldık. Burhaniye'mizde ve köylerinde çok önemlidir bu keşkeğin yeri. Olmazsa olmazımızdır. Keşkek yedik içtik oynadık. Allah mutluluklar versin Cafer kardeşimize. Ne mutlu bize. İnşallah, bu gelenekler yaşar. Biz de gençliğimizi hatırladık. Allah, razı olsun tertip edenlerden gelenlerden” diye konuştu