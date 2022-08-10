Balıkesir'de deniz suyu 'iyi' çıktı

Balıkesir'in denize kıyısı olan Edremit, Burhaniye, Gömeç, Edremit, Erdek ve Gönen ilçelerinde 85 ayrı noktadan alınan deniz suyu örneklerin analizleri yapıldı. Analiz sonunda 81 ayrı noktadan alınan analizlerden 6'sında deniz suyu değerleri ‘orta' olarak değerlendirilirken, diğer plajlardaki deniz suyunun ‘iyi' derecede olduğu belirtildi.

Edremit ilçesinde yapılan deniz suyu analizlerinde 21 ayrı noktadan alınan örneklerin 5'i orta, 16'sı iyi olarak belirlendi. Ayvalık ilçesinde yapılan değerlendirmede 22 noktadan alınan örnekler iyi çıkarken, Gönen, Gömeç ve Erdek'teki sahillerde de sonuçların iyi olduğu görüldü. Marmara Adası'ndan alınan 4 örnekten 3'ü iyi, 1'i orta olarak belirlendi.